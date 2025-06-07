Эксперт рассказал, как правильно выбрать раков

Шеф-повар также поделился, как правильно сварить раков. «Перед приготовлением их необходимо хорошо промыть водой. Далее раков помещаем в кастрюлю с холодной водой, для классического варианта приготовления в воду добавляют соль, лавровый лист, душистый перец, укроп и оставляют постоять на 25 минут. После, кастрюлю с раками ставим на огонь и доводим до кипения, затем, снижаем огонь и варим еще 10 минут», — рассказал Разбоев.