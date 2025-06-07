Эксперт рассказал, как правильно выбрать раков

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Летом у россиян особой популярностью пользуются блюда из раков, но покупать их нужно только свежими, определить это можно по щелкающим клешням, прочному панцирю и приятному речному аромату, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев.
«Самое первое и главное правило при выборе раков — они должны быть живые, мясо мертвых раков очень быстро портится и есть большой риск получить серьезное отравление», — сказал Разбоев.
Он уточнил, что при покупке раков следует тщательно осмотреть панцирь — он должен быть твердым без видимых повреждений. «Если панцирь мягкий и имеет трещины — это может указывать на неправильные условия хранения, которые могли привести к порче продукта», — пояснил шеф-повар.
Разбоев рассказал, что свежие раки имеют легкий запах реки. Если ощущается неприятный запах — это указывает на испорченный продукт, пояснил он. «Также рекомендую обратить внимание на еще один признак свежести раков — они должны активно и быстро двигаться, шевелить усами и щелкать клешнями», — подчеркнул эксперт.
Шеф-повар также поделился, как правильно сварить раков. «Перед приготовлением их необходимо хорошо промыть водой. Далее раков помещаем в кастрюлю с холодной водой, для классического варианта приготовления в воду добавляют соль, лавровый лист, душистый перец, укроп и оставляют постоять на 25 минут. После, кастрюлю с раками ставим на огонь и доводим до кипения, затем, снижаем огонь и варим еще 10 минут», — рассказал Разбоев.
Он уточнил, что к готовым ракам можно подать соус том-ям. «Этот соус используют для приготовления различных вариантов позиций с морепродуктами, вкус которых хорошо раскрывается под этим соусом. Для его приготовления используют пасту том-ям, лимонник, сливочное масло и кокосовое молоко», — поделился рецептом собеседник агентства.
Шеф-повар рассказал, что есть и другой вариант для любителей сливочного вкуса — раки по-царски. «Сливочный соус — один из наиболее популярных в приготовлении позиций с морепродуктами — он не перебивает вкус деликатесов и добавляет сливочный вкус и нежную текстуру. Для приготовления сливочных раков используются сливки, тобико, лимон и укроп», — отметил он.