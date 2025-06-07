Сабантуй 2025: как в Татарстане стартовал национальный праздник

Татарстане стартовала череда сабантуев. Сабантуй в республике традиционно празднуют после завершения посевной, в начале лета. В этом году было решено в деревнях, селах и райцентрах Татарстана праздник плуга провести 7−8 июня. 14 июня Сабантуй отпразднуют в Набережных Челнах, 21 июня — в столице Татарстана. Сегодня Сабантуй праздновали в сельских населенных пунктах. Кадры праздника, который прошел в селе Альметьево Сармановского района, — в нашем фоторепортаже.