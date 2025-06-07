Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Air Mail: девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах

Одна из предполагаемых жертв отметила, что якобы приставания со стороны актера к девушкам «долгое время были открытым секретом» в индустрии шоу-бизнеса.

Источник: Аргументы и факты

Актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в домогательствах, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего. Об этом пишет издание Air Mail.

«Джаред Лето обвиняется в непристойном поведении в отношении девяти женщин… Женщины, с которыми я говорила, заявили, что предполагаемое прошлое поведение Лето было… проявлением давнего паттерна, который известен в определенных кругах и… тихо принимается», — говорится в публикации.

Одна из предполагаемых жертв также отметила, что якобы приставания со стороны певца к несовершеннолетним девушкам «в течение долгого времени были открытым секретом» в индустрии шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что депутат ЛДПР Олег Постников пригласил Джареда Лето в Пермь на посикунчики.