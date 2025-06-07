Балицкий обнародовал списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Киев

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал списки идентифицированных тел украинских бойцов, от которых отказался Киев.
В своем Telegram-канале он опубликовал имена бойцов ВСУ, номера мешков с телами погибших и места их гибели.
«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. Мы понимаем, что эти данные есть и у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», — написал он.
По мнению Балицкого, Киев пытается скрыть потери, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших бойцов ВСУ.
Напомним, 6 июня РФ приступила к проведению гуманитарной акции по передаче Украине тел погибших солдат.
При этом Киев, как отметил помощник президента России Владимир Мединский, перенес на неопределенный срок приемку тел.
Позже в Минобороны РФ подтвердили, что акция не состоялась.