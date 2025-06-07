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Балицкий обнародовал списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Киев

Губернатор Запорожской области предположил, что киевский режим пытается скрыть потери.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал списки идентифицированных тел украинских бойцов, от которых отказался Киев.

В своем Telegram-канале он опубликовал имена бойцов ВСУ, номера мешков с телами погибших и места их гибели.

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. Мы понимаем, что эти данные есть и у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», — написал он.

По мнению Балицкого, Киев пытается скрыть потери, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших бойцов ВСУ.

Напомним, 6 июня РФ приступила к проведению гуманитарной акции по передаче Украине тел погибших солдат.

При этом Киев, как отметил помощник президента России Владимир Мединский, перенес на неопределенный срок приемку тел.

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что акция не состоялась.