Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовики с телами военнослужащих ВСУ остаются на месте обмена

Сегодня Украина на контакт выходить не стала.

Источник: Аргументы и факты

Российские фуры с телами украинских военных, подлежащих обмену, продолжают находиться в условленном месте, следует из видео Ruptly.

Ранее представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Москва в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила к месту обмена первую часть тел погибших украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что Киев сегодня не вышел на контакт.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сегодня сказал, что Украине стоило бы принять своих павших бойцов 7 июня — в Троицкую субботу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киев не хочет забирать тела своих солдат так как, не желает выплачивать компенсации вдовам солдат.