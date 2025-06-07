Грузовики с телами военнослужащих ВСУ остаются на месте обмена

Российские фуры с телами украинских военных, подлежащих обмену, продолжают находиться в условленном месте, следует из видео Ruptly.
Ранее представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Москва в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила к месту обмена первую часть тел погибших украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что Киев сегодня не вышел на контакт.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сегодня сказал, что Украине стоило бы принять своих павших бойцов 7 июня — в Троицкую субботу.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киев не хочет забирать тела своих солдат так как, не желает выплачивать компенсации вдовам солдат.