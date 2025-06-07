Грузовики с телами военнослужащих ВСУ остаются на месте обмена

Ранее представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Москва в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила к месту обмена первую часть тел погибших украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что Киев сегодня не вышел на контакт.