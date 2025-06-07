Bild: в Мюнхене женщина совершила нападение с ножом, есть пострадавшие

В статье отговорится, что женщина совершила нападение на прохожих 7 июня 2025 года примерно в 21:00 по местному времени. Несколько человек пострадали. Когда на место инцидента приехала полиция, женщина оказала сопротивление, правоохранительные органы выстрелели в нее. После инцидента нападавшая была доставлена в больницу. В результате полученных ранений женщина скончалась. Полиция не разглашает ни имя женщины, ни мотивы ее поступка. Также нет информации относительно личности пострадавших.