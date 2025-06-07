В Шахтах прорвало магистраль на Калиновского

В Шахтах усугубилась ситуация с водоснабжением — после перехода на резервное питание произошла новая авария. На этот раз гидроудар вызвал порыв магистрального водовода на улице Калиновского. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.