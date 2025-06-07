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В Шахтах прорвало магистраль на Калиновского

Новые проблемы с водой: в Шахтах прорвало магистраль на Калиновского.

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Источник: Комсомольская правда

В Шахтах усугубилась ситуация с водоснабжением — после перехода на резервное питание произошла новая авария. На этот раз гидроудар вызвал порыв магистрального водовода на улице Калиновского. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Резервные системы не справились с нагрузкой. Гидроудар привел к серьезному повреждению магистрали. Аварийные бригады срочно выехали на место. Вода пропала на улицах Советская, Шевченко, Садовая, проспекте Победы Революции с прилегающими улицами, а также в поселках Поповка, Власовка, ГРЭС, Новокадамово и шахтерских поселках Нежданная, Фрунзе, Таловый.

Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения.

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