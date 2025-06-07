Британский наемник, служащий в рядах ВСУ, снял собственную гибель на экшен-камеру

В 30-секундной видеозаписи запечатлена высадка группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из бронетранспортера. Наемник вместе с другими украинскими боевиками занял позицию в лесу. Затем по их группе открылся огонь из стрелкового оружия, и британский военный, получив несколько пуль, упал на землю.