Британский наемник, служащий в рядах ВСУ, снял собственную гибель на экшен-камеру

Наемник из Великобритании, участвовавший в специальной военной операции на Украине на стороне ВСУ, заснял собственную смерть на установленную на его шлеме экшен-камеру GoPro.
В 30-секундной видеозаписи запечатлена высадка группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из бронетранспортера. Наемник вместе с другими украинскими боевиками занял позицию в лесу. Затем по их группе открылся огонь из стрелкового оружия, и британский военный, получив несколько пуль, упал на землю.
После этого экшен-камеру забрал, предположительно, российский солдат. В этот момент на униформе убитого наемника заметны шеврон с британским флагом и кровь.
— Англосакс записал на GoPro собственную гибель. Пришел за чужими жизнями, а нашел свою смерть, — передает Telegram-канал «Military Theme Z».
25 мая в районе села Демидовка Белгородской области российские силовые структуры обнаружили тело испанского наемника, воевавшего в рядах ВСУ. При военнослужащем нашли документы, которые подтверждают его принадлежность к Королевству Испания.