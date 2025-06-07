Стало известно, кому разрешили посещать гонщика Михаэля Шумахера

Помимо ближайших родственников, только три человека имеют доступ к легендарному гонщику «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру. Как сообщает издание The Telegraph, в этот узкий круг входят бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт, экс-технический директор «Феррари» Росс Браун и бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер.
Жан Тодт, возглавлявший ФИА с 2009 по 2021 год, ранее работал спортивным директором «Феррари» в период с 1993 по 2007 год, когда Шумахер завоевал пять своих чемпионских титулов с итальянской командой.
Росс Браун, занимавший пост технического директора «Феррари», также тесно сотрудничал с немецким гонщиком в годы его триумфов. Герхард Бергер, бывший совладелец команды «Торо Россо», не только коллега по спорту, но и давний друг Шумахера.
С момента трагической аварии на горнолыжном курорте в 2013 году информация о состоянии здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» тщательно охраняется его семьей. Эти трое приближенных остаются единственными людьми вне семейного круга, которым разрешено навещать Шумахера.
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