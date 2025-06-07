Наркоман с большим стажем: Трамп в ссоре с Маском пошел ва-банк и оскорбил миллиардера

Президент США Дональд Трамп в ссоре с миллиардером Илоном Маском пошел ва-банк. Он начал оскорблять американского бизнесмена и заявил, что тот «наркоман с большим стажем». Об этом пишет издание The Washington Post.
«Его бывший соратник был “наркоманом с большим стажем”, сказал Трамп в какой-то момент, пытаясь разобраться в поведении Маска», — говорится в публикации.
Аналитики издания пишут, что после ссоры Трамп общался со многими людьми и интересовался, может ли изменение поведения Маска быть связано с употреблением запрещенных веществ. Правда, в статье не сказано, к каким выводам пришли собеседники президента США. А вот Трамп допустил, что его бывший соратник может быть «наркоманом с большим стажем», утверждается в публикации.
Ранее KP.RU сообщил, что ссора Маска и Трампа может привести к неожиданным последствиям. Отмечается, что Трамп может привести США к большой зависимости от России, если «свернет» госконтракты Маска.