Наркоман с большим стажем: Трамп в ссоре с Маском пошел ва-банк и оскорбил миллиардера

Аналитики издания пишут, что после ссоры Трамп общался со многими людьми и интересовался, может ли изменение поведения Маска быть связано с употреблением запрещенных веществ. Правда, в статье не сказано, к каким выводам пришли собеседники президента США. А вот Трамп допустил, что его бывший соратник может быть «наркоманом с большим стажем», утверждается в публикации.