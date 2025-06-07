WP: Маск и министр финансов США Бессент подрались в Белом доме

Бизнесмен Илон Маск и министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент подрались в Белом доме. Подробности инцидента, который случился в апреле, сообщило издание The Washington Post.
Отмечается, в апреле отношения между миллиардером и администрацией президента США Дональда Трампа уже стали накаляться. После встречи у американского лидера Маск и Бессент не сошлись во мнениях по поводу назначения одного из чиновников. Они начали обмениваться оскорблениями на выходе из Овального кабинета.
— Потом Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, «как игрок в регби», и министр ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять эту схватку, — сказано в статье со ссылкой на экс-советника главы Белого дома.
Дональд Трамп в одном из телефонных разговор назвал Илона Маска «злостным наркоманом». Об этом 7 июня сообщила газета The Washington Post.
Также Трамп допустил, что предприниматель мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Глава Белого дома назвал его «сумасшедшим» и не исключил наличия связи между его поведением и употреблением запрещенных препаратов.