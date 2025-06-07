WP: Маск и министр финансов США Бессент подрались в Белом доме

Отмечается, в апреле отношения между миллиардером и администрацией президента США Дональда Трампа уже стали накаляться. После встречи у американского лидера Маск и Бессент не сошлись во мнениях по поводу назначения одного из чиновников. Они начали обмениваться оскорблениями на выходе из Овального кабинета.