Бывший главный режиссер цирка Никулина Оксана Дружинина скончалась в 51 год

Экс-главный режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина скончалась 7 июня в возрасте 51 года. О ее смерти сообщила пресс-служба цирка в официальном Telegram-канале.
Дружинина занимала пост главного режиссера-постановщика одного из самых известных цирков России. Руководство и коллектив цирка выразили глубокие соболезнования родным и близким Оксаны Викторовны. Причины смерти не уточняются.
«Седьмого июня на 52-м году ушла из жизни Оксана Викторовна Дружинина, режиссер-постановщик, бывший главный режиссер “Цирк Никулина”, — говорится в сообщении.
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