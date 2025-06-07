В Польше выступили против приема Украины в ЕС

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил несогласие со скорым вступлением Украины в Евросоюз. В беседе с венгерским изданием Mandiner он подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса Украина должна учитывать интересы других государств, для которых ее ускоренная интеграция в ЕС неприемлема.
«Украина должна понимать, что у других европейских стран, таких как Польша и Венгрия, есть свои интересы», — сказал избранный президент.
Он пояснил, что вступление Украины в ЕС негативно отразится на экономике и аграрном секторе стран Евросоюза. Еще во время предвыборной кампании, будучи кандидатом от оппозиционной «Право и справедливость», он выступал против этого и, став президентом, не изменит своей позиции.
К тому же Украина пока не выполнила ключевые условия Польши, включая перезахоронения жертв Волынской трагедии — массовых убийств поляков украинскими националистами в 1943 году на территории Западной Украины, напомнил Навроцкий.
Ранее KP.RU писал, как победа Навроцкого отразится на судьбе Украины.