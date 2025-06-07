В Польше выступили против приема Украины в ЕС

Он пояснил, что вступление Украины в ЕС негативно отразится на экономике и аграрном секторе стран Евросоюза. Еще во время предвыборной кампании, будучи кандидатом от оппозиционной «Право и справедливость», он выступал против этого и, став президентом, не изменит своей позиции.