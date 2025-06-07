В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ

По данным правоохранителей, фигурантом является восьмиклассник. По данным следователей, он получил «от неустановленных лиц через мессенджер» задание поджечь машину, в которой якобы «находилось взрывное устройство». Подросток разлил жидкость для розжига на капот, совершив поджог.