В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ

Несовершеннолетний, который попытался поджечь автомобиль около задания Федеральной служба безопасности в Петербурге, заключён под стражу, информирует объединённая пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Речь идёт о статье «Теракт».
«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а”, “в” части 2 статьи 205 (Теракт) УК РФ. Суд избрал стражу по 4 августа», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, фигурантом является восьмиклассник. По данным следователей, он получил «от неустановленных лиц через мессенджер» задание поджечь машину, в которой якобы «находилось взрывное устройство». Подросток разлил жидкость для розжига на капот, совершив поджог.
Его задержали очевидцы. Подросток не признал вину.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области задержали подростка за подготовку теракта.