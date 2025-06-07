Французский политик осудил решение Франции наладить выпуск БПЛА на Украине

Россия полагает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую втягивают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что любые грузы с оружием для Украины станут для России законной целью. В Кремле заявляли, что западные поставки вооружений Киеву не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.