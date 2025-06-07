Власти Франции сошла с ума, если реально собрались переориентировать своего ведущего автопроизводителя на развертывание выпуска беспилотников на Украине, заявил в социальной сети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он отметил, что машины во Франции больше не производятся, но крупнейший французский автоконцерн намерен оснащать производственную линию на Украине.
«Когда же мы остановим это гибельное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?» — возмутился он.
Ранее в субботу министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI сообщил, что крупный французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией организует на Украине производство БПЛА. Названия этих предприятий он не назвал.
Россия полагает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую втягивают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что любые грузы с оружием для Украины станут для России законной целью. В Кремле заявляли, что западные поставки вооружений Киеву не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.
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