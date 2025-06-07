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Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги.

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга» — заявил Кореняко. О вводе ограничений он написал в своем telegram-канале.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Приостановлены прием и выпуск гражданских воздушных судов.