Росавиация: в аэропорту Калуги установили временные ограничения на полёты

В воздушной гавани Калуги установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
В федеральном агентстве воздушного транспорта напомнили, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских воздушных судов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на пятницу в калужской воздушной гавани Грабцево также были установлены временные ограничения на вылеты и прилёты гражданских рейсов.