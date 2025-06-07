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Умерла топ-менеджер цирка Никулина

Бывший главный режиссер Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина скончалась 7 июня на 52-м году жизни. Об этом в своем telegram-канале сообщил Народный артист России Эдгар Запашный.

В Москве прощаются с известной артисткой.

Бывший главный режиссер Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина скончалась 7 июня на 52-м году жизни. Об этом в своем telegram-канале сообщил Народный артист России Эдгар Запашный.

«Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина», — написал Эдгар Запашный. Он выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам покойной. Обстоятельства и причина смерти артистки не указываются.

Дирекция и коллектив Московского цирка на Цветном бульваре также присоединились к соболезнованиям, адресовав их семье Дружининой, ее родственникам и всему цирковому сообществу. Соответствующее сообщение появилось в группе цирка в социальной сети «Вконтакте». Дружинина поставила в учреждении программы «Вместе со временем», «Браво!», «Магия цирка» и многие другие.