Умерла топ-менеджер цирка Никулина

В Москве прощаются с известной артисткой.
Бывший главный режиссер Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина скончалась 7 июня на 52-м году жизни. Об этом в своем telegram-канале сообщил Народный артист России Эдгар Запашный.
«Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина», — написал Эдгар Запашный. Он выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам покойной. Обстоятельства и причина смерти артистки не указываются.
Дирекция и коллектив Московского цирка на Цветном бульваре также присоединились к соболезнованиям, адресовав их семье Дружининой, ее родственникам и всему цирковому сообществу. Соответствующее сообщение появилось в группе цирка в социальной сети «Вконтакте». Дружинина поставила в учреждении программы «Вместе со временем», «Браво!», «Магия цирка» и многие другие.