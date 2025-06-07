Умерла топ-менеджер цирка Никулина

Дирекция и коллектив Московского цирка на Цветном бульваре также присоединились к соболезнованиям, адресовав их семье Дружининой, ее родственникам и всему цирковому сообществу. Соответствующее сообщение появилось в группе цирка в социальной сети «Вконтакте». Дружинина поставила в учреждении программы «Вместе со временем», «Браво!», «Магия цирка» и многие другие.