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Несколько взрывов от работы ПВО прогремели над Новомосковском Тульской области

В городе Новомосковск Тульской области прогремела серия взрывов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, местные жители услышали от трёх до пяти громких хлопков, а в небе были замечены яркие вспышки.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об угрозе атаки беспилотников. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб. Ситуация находится под контролем.

Взрывы над Новомосковском Тульской области. Видео © SHOT.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали четыре человека. Об этом информировал губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, удар БПЛА самолётного типа был нанесён по зданию суда в Белгороде.