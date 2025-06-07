Несколько взрывов от работы ПВО прогремели над Новомосковском Тульской области

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали четыре человека. Об этом информировал губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, удар БПЛА самолётного типа был нанесён по зданию суда в Белгороде.