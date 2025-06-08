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Скончалась бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина

Экс-главный режиссер Московского цирка Ю. В. Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина умерла в субботу, 7 июня, на 52-ом году жизни. Об этом сообщил народный артист России Эдгар Запашный.

Экс-главный режиссер Московского цирка Ю. В. Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина умерла в субботу, 7 июня, на 52-ом году жизни. Об этом сообщил народный артист России Эдгар Запашный.

— Скончалась бывший главный режиссер Цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина, — написал он в Telegram-канале.

Также артист выразил соболезнования семье и друзьям бывшего режиссера.

Соболезнования близким и коллегам Дружининой, а также всему цирковому сообществу принесли дирекция и коллектив Цирка Никулина.

Причины ее смерти не сообщаются.