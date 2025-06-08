Скончалась бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина

Экс-главный режиссер Московского цирка Ю. В. Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина умерла в субботу, 7 июня, на 52-ом году жизни. Об этом сообщил народный артист России Эдгар Запашный.
— Скончалась бывший главный режиссер Цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина, — написал он в Telegram-канале.
Также артист выразил соболезнования семье и друзьям бывшего режиссера.
Соболезнования близким и коллегам Дружининой, а также всему цирковому сообществу принесли дирекция и коллектив Цирка Никулина.
Причины ее смерти не сообщаются.