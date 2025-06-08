Что можно и нельзя делать в Карпов день 8 июня, который называют Карполов

Православная церковь 8 июня вспоминает святого Карпа. В народе принято праздновать Карпов день. Вместе с тем есть еще одно название — день Карпа Карполова. Согласно приметам, 8 июня хорошо ловится карп.
Что нельзя делать 8 июня.
Не рекомендуется провоцировать ссоры, вступать в конфликты. Предки верили, что отношения тяжело будет восстановить на протяжении долгого времени. День не подходит для пересаживания растений на огороде. Считалось, что они не приживутся.
Что можно делать 8 июня.
По традиции, в указанный день было принято ходить на рыбалку, так как хорошо ловился карп. Пойманную рыбу (речь идет не только про карпа) запекали. К слову, 8 июня старались готовить именно блюда из рыбы.
Согласно приметам, тучно летающие предвещают хорошую погоду. В том случае, если утки часто ныряют в воду, то ждали дождь.
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