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Что можно и нельзя делать в Карпов день 8 июня, который называют Карполов

Карпов день принято отмечать 8 июня — узнали запреты и приметы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 июня вспоминает святого Карпа. В народе принято праздновать Карпов день. Вместе с тем есть еще одно название — день Карпа Карполова. Согласно приметам, 8 июня хорошо ловится карп.

Что нельзя делать 8 июня.

Не рекомендуется провоцировать ссоры, вступать в конфликты. Предки верили, что отношения тяжело будет восстановить на протяжении долгого времени. День не подходит для пересаживания растений на огороде. Считалось, что они не приживутся.

Что можно делать 8 июня.

По традиции, в указанный день было принято ходить на рыбалку, так как хорошо ловился карп. Пойманную рыбу (речь идет не только про карпа) запекали. К слову, 8 июня старались готовить именно блюда из рыбы.

Согласно приметам, тучно летающие предвещают хорошую погоду. В том случае, если утки часто ныряют в воду, то ждали дождь.

Ранее мы собрали полный график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.

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