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В США раскрыли страшный обман Министерства обороны

В Конгрессе США заявили о распространении дезинформации об НЛО со стороны военных в 1980-х годах. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на материалы расследования.

Сотрудник ВВС передал работнику бара фото «летающих тарелок».

В Конгрессе США заявили о распространении дезинформации об НЛО со стороны военных в 1980-х годах. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на материалы расследования.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудник ВВС США в 80-х передал владельцу бара рядом с Зоной 51 фотографии, на которых якобы были изображены «летающие тарелки». Эти снимки быстро распространились по стране и стали поводом для многочисленных слухов о том, что армия США ведет тайные работы с инопланетными технологиями. Эксперты считают, что подобные действия были частью кампании по сокрытию реальных разработок оружия от советской разведки.

Ранее экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл заявил, что США должны прекратить поставки оружия Украине, способного использоваться для ударов по российским стратегическим ядерным силам. Он предупредил о рисках эскалации конфликта и возможной конфронтации между Россией и НАТО.