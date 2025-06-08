В США раскрыли страшный обман Министерства обороны

В ходе проверки выяснилось, что сотрудник ВВС США в 80-х передал владельцу бара рядом с Зоной 51 фотографии, на которых якобы были изображены «летающие тарелки». Эти снимки быстро распространились по стране и стали поводом для многочисленных слухов о том, что армия США ведет тайные работы с инопланетными технологиями. Эксперты считают, что подобные действия были частью кампании по сокрытию реальных разработок оружия от советской разведки.