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Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина

Бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина умерла в возрасте 51 год.

Источник: Комсомольская правда

7 июня на 52-м году жизни умерла Оксана Дружинина, ранее занимавшая пост главного режиссера Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. Печальную новость сообщил в Telegram-канале народный артист РФ Эдгар Запашный.

«Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина», — написал артист.

Эдгар Запашный также передал слова поддержки родным и близким покойной. Руководство и труппа Цирка Никулина выразили сочувствие семье, друзьям, коллегам Дружининой и всему цирковому сообществу.

Накануне KP.RU писал об еще одной большой потере. Так, в Санкт-Петербурге скончался столетний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов. Позднее губернатор северной столицы Александр Беглов выразил соболезнования родственникам ветерана.