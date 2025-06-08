Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина

7 июня на 52-м году жизни умерла Оксана Дружинина, ранее занимавшая пост главного режиссера Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. Печальную новость сообщил в Telegram-канале народный артист РФ Эдгар Запашный.
«Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина на Цветном бульваре Оксана Дружинина», — написал артист.
Эдгар Запашный также передал слова поддержки родным и близким покойной. Руководство и труппа Цирка Никулина выразили сочувствие семье, друзьям, коллегам Дружининой и всему цирковому сообществу.
Накануне KP.RU писал об еще одной большой потере. Так, в Санкт-Петербурге скончался столетний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов. Позднее губернатор северной столицы Александр Беглов выразил соболезнования родственникам ветерана.