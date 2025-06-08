Как яйца Фаберже стали легендой

— Слава пришла к Фаберже в 1885 году, — рассказывает искусствовед Сергей Нефедов. — Император Александр III заказал у него в подарок супруге Марии Федоровне пасхальное яйцо «Курочка». Внешне белое эмалевое, оно напоминало настоящее, но внутри — золотой «желток» с крошечной золотой курочкой с рубиновыми глазками, в которой, в свою очередь, скрывались миниатюрная императорская корона и кулон. Императрица была очарована. С этого момента фирма Фаберже получила высочайший покровительственный титул «Поставщик Императорского Двора» и эксклюзивное право ежегодно создавать пасхальные яйца для царской семьи. Содержание каждого шедевра до вручения держалось в строжайшем секрете.