День жизнелюба и День таинственных знаков и предсказаний: какие праздники отмечают в России и мире 8 июня

8 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День жизнелюба, День таинственных знаков и предсказаний, а также День лучших друзей.
День жизнелюба.
День жизнелюба отмечают те люди, которые, просыпаясь с утра, независимо от обстоятельств, радуются новому дню и выражают свою любовь к жизни. Отмечать этот праздник принято в компании таких же жизнелюбов, устраивая шумные вечеринки и вспоминая все счастливые моменты из жизни.
День таинственных знаков и предсказаний.
В День таинственных знаков и предсказаний нужно быть максимально внимательным к тому, что происходит вокруг, и считывать различные знаки и таинственные посылы от высших сил. В эту дату также устраиваются сеансы гадания с помощью различных способов: от гадания на кофейной гуще до библиомантии — гадании по книгам.
День лучших друзей.
В День лучших друзей, который отмечается в России, принято поздравлять своего лучшего друга, давая ему понять, насколько он важен для вас. Этот праздник необходимо провести в компании лучших друзей, посещая вместе рестораны, бары, парки и различные развлекательные центры.