День жизнелюба и День таинственных знаков и предсказаний: какие праздники отмечают в России и мире 8 июня

В День таинственных знаков и предсказаний нужно быть максимально внимательным к тому, что происходит вокруг, и считывать различные знаки и таинственные посылы от высших сил. В эту дату также устраиваются сеансы гадания с помощью различных способов: от гадания на кофейной гуще до библиомантии — гадании по книгам.