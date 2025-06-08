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Народный календарь. Почему нельзя прыгать в Феодосьин день, 11 июня

Православные христиане 11 июня вспоминают преподобную деву Феодосию Константинопольскую. Этот день в народе так и прозвали — Феодосья. Святая пострадала за веру в VIII веке, когда защищала Христа.

Православные христиане 11 июня вспоминают преподобную деву Феодосию Константинопольскую. Этот день в народе так и прозвали — Феодосья. Святая пострадала за веру в VIII веке, когда защищала Христа.

В эту дату начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. По цвету ржи на Руси гадали о цене хлеба: если она начинает цвести снизу — стоимость будет низкой, если с середины — средней, а если сверху — высокой.

11 июня люди также придерживались разных примет. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Считалось, что земля в это время «тяжела» и, если по ней прыгать, то это нанесет ей вред.

Приметы погоды:

Если рожь колосится — урожай грибов большим будет.

Если день жаркий, то в лесу пропадут боровики.

Пчелы активно к ульям летят — скоро дождь пойдет.

Много пауков появилось — лето будет ласковым.

Именины отмечают: Фаина, Федот, Богдан, Иван, Андрей, Александр, Мария.