Народный календарь. Почему нельзя прыгать в Феодосьин день, 11 июня

В эту дату начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. По цвету ржи на Руси гадали о цене хлеба: если она начинает цвести снизу — стоимость будет низкой, если с середины — средней, а если сверху — высокой.