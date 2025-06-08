Народный календарь. Почему нельзя прыгать в Феодосьин день, 11 июня

Православные христиане 11 июня вспоминают преподобную деву Феодосию Константинопольскую. Этот день в народе так и прозвали — Феодосья. Святая пострадала за веру в VIII веке, когда защищала Христа.
В эту дату начинает колоситься рожь и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. По цвету ржи на Руси гадали о цене хлеба: если она начинает цвести снизу — стоимость будет низкой, если с середины — средней, а если сверху — высокой.
11 июня люди также придерживались разных примет. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Считалось, что земля в это время «тяжела» и, если по ней прыгать, то это нанесет ей вред.
Приметы погоды:
Если рожь колосится — урожай грибов большим будет.
Если день жаркий, то в лесу пропадут боровики.
Пчелы активно к ульям летят — скоро дождь пойдет.
Много пауков появилось — лето будет ласковым.
Именины отмечают: Фаина, Федот, Богдан, Иван, Андрей, Александр, Мария.