Сердцу не покажешь: SHAMAN представил песню для «Интервидения»

— Смысл конкурса «Интервидение» как раз в том, чтобы показать, насколько наш язык и музыка могут быть прекрасными, — ответил SHAMAN. — А я давно мечтаю, чтобы песни на русском языке слушали, любили и пели во всём мире. Но даже если принять во внимание ваши переживания о том, поймут ли песню на русском языке… Музыка — это универсальный язык, ей не нужны переводчики. Музыка способна выразить то, что никак не сказать словами, но о чём невозможно молчать. Наша конкурсная песня «Прямо по сердцу» получилась удивительно нежной и очень искренней. Я уверен, что она достучится до каждого сердца на планете.