Сердцу не покажешь: SHAMAN представил песню для «Интервидения»

В Москве прошла юбилейная, двадцатая «Премия МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Но ждали ее не из-за призов. Главным заявленным событием была премьера новой песни SHAMAN, причем это не просто свежая композиция, а шлягер, который певец будет исполнять в конкурсе «Интервидение». «Известия» побывали на церемонии и в числе первых услышали сочинение Максима Фадеева к амбициозному проекту в пику «Евровидению».
SHAMAN приехал с Мизулиной.
Суббота 7 июня была в Москве жаркой, особенно рядом с Live Arena, куда с утра, за несколько часов до начала концерта съехались фанаты российской поп-музыки или лично Ярослава Дронова. Билет в ВИП-партер стоил 60 тысяч. Остатки в день проведения церемонии продавали со скидкой в 15 процентов. А на галерку остатки распродавали по 15 тысяч рублей.
В 15:00 на церемонию начали съезжаться артисты. Поклонники приветствовали их на красной дорожке, держа в руках самодельные плакаты с именами кумиров. Один за другим к фанатам выходили Лера Кудрявцева, Владимир Маркони, Mia Boyka, Яна Чурикова, Николай Басков и Артемов Шалимов.
Самая большая армия фанатов ждала российского представителя на «Интервидении»25«, то есть SHAMAN. Как только он появился на дорожке в смокинге под руку с Екатериной Мизулиной, которая была в черном платье в пол, собравшиеся завизжали, закричали, а потом стали петь “Ты моя” и “Я русский”. Девочки в кокошниках с портретами любимого артиста были так возбуждены, что за них было боязно. Казалось, что сейчас начнутся обмороки от счастья, истерики и припадки. С многочисленной армией поклонниц SHAMAN соревновалась по уровню эмоций другая, тоже довольно многочисленная, группа — фанаток Сергея Лазарева. Их можно было узнать по желтым флажкам.
Накануне премии МУЗ ТВ композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев неожиданно для всех рассекретил главную интригу: с какой песней выйдет SHAMAN на первом Международном музыкальном конкурсе «Интервидение», где он выступит от России. Все, честно сказать, были уверены, что тайна будет держаться до самого выступления и что публика все узнает прямо на церемонии. Фадеев решил не ждать. Песня, как выяснилось, называется «Прямо по сердцу», а написал ее сам Фадеев. По его замыслу, исполняя балладу, SHAMAN предстает в совершенно новом стиле. По словам автора, изначально композиция писалась без понимания, кто будет исполнять ее.
— Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов — я это очень люблю, — рассказал Максим Фадеев официальному телеграм-каналу «Интервидения»25".
Узнав, что исполнителем будет SHAMAN, Фадеев решил оставить оригинальную версию без изменений. Композиция отличается высоким вокальным диапазоном. Это позволяет Дронову продемонстрировать мастерство в живом исполнении. Этот анонс подогрел ожидания публики, интересно было, что за необычное амплуа теперь будет у Дронова.
В репертуаре SHAMAN, как известно, есть песня Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Исполняя её, он без обуви танцевал на битом стекле. Какие еще подвиги готов совершить ради исполнения песни Фадеева, спросили его мы?
— Да, я уже работал с произведениями Максима Фадеева, — признался «Известиям» SHAMAN. — По поводу песни «Танцы на стеклах» — если вы были хоть на одном моём концерте, то знаете, что она с первых нот совершенно меняет атмосферу в зале. У Максима особое видение каждого артиста, с которым он сотрудничает. И работа с ним всегда очень творческая, интересная. В такой работе растёшь в профессиональном плане. Музыка Максима Фадеева уникальна.
На вопрос, почему он сам не написал для конкурса песню, SHAMAN сказал, что для «Интервидения» нужна именно такая музыка, какую придумал Фадеев, — немножко неземная, но с русским размахом.
— Композиция «Прямо по сердцу» именно такая, я очень верю в эту песню! — добавил артист.
У SHAMAN большая армия поклонников в России. Но на «Интервидении», по правилам, эта армия не сможет голосовать за него. Сможет ли SHAMAN быть убедительным для иностранцев, чтобы они отдали свои голоса за российского участника? Поймут ли они песню на русском языке?
— Смысл конкурса «Интервидение» как раз в том, чтобы показать, насколько наш язык и музыка могут быть прекрасными, — ответил SHAMAN. — А я давно мечтаю, чтобы песни на русском языке слушали, любили и пели во всём мире. Но даже если принять во внимание ваши переживания о том, поймут ли песню на русском языке… Музыка — это универсальный язык, ей не нужны переводчики. Музыка способна выразить то, что никак не сказать словами, но о чём невозможно молчать. Наша конкурсная песня «Прямо по сердцу» получилась удивительно нежной и очень искренней. Я уверен, что она достучится до каждого сердца на планете.
О чем песня «Прямо по сердцу».
По словам артиста, он обычно сам пишет, продюсирует, аранжирует, поет, создает образ для песен. А на «Интервидении»25«SHAMAN всего лишь исполнитель. Песня — слова и музыка Фадеева, образ — создают стилисты, номер ставит режиссер. “Моя задача — хорошо ее представить, исполнить, как артист, — говорит SHAMAN. — Впервые я просто исполнитель. Непривычно, потому что последнее слово обычно за мной, а тут надо находить компромиссы, варианты, большое количество согласований, какой номер, как спеть. Ну, ничего. Мы справимся”.
Дронов перед исполнением переоделся и вышел на сцену Live Arena весь в белом. Артисту аккомпанировали не только свои музыканты, но и струнный квартет виолончелисток, плюс еще бэк-вокал с фольклорным звучанием. Песня — про любовь, конечно. Энергичная, страстная, убедительная. Например, с такими строками:
Я не молчу, ты меня прости.
Если никак — просто отпусти.
И прямо по сердцу ты сказала мне:
«Не могу забыть эти буквы — нет».
Или такими:
Эта любовь разбила мои сны —.
Осколки от весны.
И эта любовь, которой я поверил.
И всё тебе доверил, моя любовь.
Кроме презентации хита, артист был в номинации на премию МУЗ ТВ «Лучший в сети». Год назад SHAMAN номинировался в той же категории и за «Прорыв года». Но был признан «Новой легендой», получив первую тарелку с золотым яблочком. И на церемонию «Премия МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» пришел уже с соответствующем статусе. На этот раз тарелка досталась Ване Дмитриенко. С другой стороны, выдвижение на «Интервидение», пожалуй, почетнее отдельно взятой премии.
Тем временем Дима Билан все так же остался чемпионом по количеству посуды от МУЗ ТВ. В его сервизе теперь 22 тарелки. На этот раз он получил награду за дуэт с Мари Краймбрери в номинации «Лучшее видео» за песню «It’s My Life».
Если раньше отечественная поп-культура во многом подражала западным коллегам и стилям, то теперь среди кумиров артисты, поющие про Россию. Главным хитом премии стала «Матушка Земля», под который богатые русские танцуют на люксовых западных курортах, с мужским хором спела Татьяна Куртукова.
В качестве спецгостя на сцену МУЗ ТВ вышла группа из Башкирии AY YOLA — музыкальный проект, вдохновленный эпосом «Урал-батыр». С музыкантами спел их хит Дима Билан.