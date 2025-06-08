Свет под чернотой: о чем вспоминает патриарх концептуализма

В последней четверти книги Булатов переходит от философских рассуждений и «рабочих проблем» к более интимным воспоминаниям и рассказывает историю своей третьей (удачной, в отличие от двух предыдущих) женитьбы на Наталье Годзиной. Но и тут личное тесно переплетается с «рабочим» — с анализом картины «Наташа», где девушка, в которую влюблен художник, изображена на фоне заснеженного памятника Ленину в дачном поселке: «Наташа сначала расстроилась, что портрет получился на фоне Ленина. А смысл как раз заключался в том, что живая человеческая фигура размещена на переднем плане, а за ней — какие-то призраки, деревья, туман. Наташина фигура — единственная абсолютная реальность, которая противостоит иллюзорному миру». Подчеркивая важную роль «Наташи» в его эволюции как художника, Булатов предается подробному анализу картины, в том числе с точки зрения важнейшего для него концептуального понятия — света: «…при всей социальной загруженности картины вся она наполнена розоватым морозным светом. И свет — во-первых, личное, лирическое присутствие, и во-вторых, со стороны, конечно, можно думать, что это свет надежды. Как бы вся природа противостоит нелепости мертвой фразы, будто Ленин жив вечно».