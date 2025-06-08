WSJ: Пентагон распространял дезинформацию о НЛО

По данным издания, в рамках расследования о дезинформации Пентагона был вскрыт эпизод 1980-х годов. Так, в тот период один из офицеров ВВС посетил бар неподалеку от Зоны 51 — сверхсекретного объекта вооруженных сил США в пустыне Невада.