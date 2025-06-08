WSJ: Пентагон распространял дезинформацию о НЛО

Расследование, инициированное Конгрессом США, выявило факт распространения дезинформации о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
По данным издания, в рамках расследования о дезинформации Пентагона был вскрыт эпизод 1980-х годов. Так, в тот период один из офицеров ВВС посетил бар неподалеку от Зоны 51 — сверхсекретного объекта вооруженных сил США в пустыне Невада.
Военный передал владельцу бара фотографии, на которых якобы были запечатлены летающие тарелки. Снимки мгновенно распространились по стране, спровоцировав многочисленные разговоры о том, что американские военные тайно испытывают восстановленные инопланетные технологии, уточняет публикация.
Эксперты объясняют фальсификацию доказательств существования НЛО стремлением скрыть от СССР реальные программы по созданию секретного оружия.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о планах США нарастить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.
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