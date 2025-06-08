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В Самарской области ожидают небольшой дождь и тепло до 30 градусов днем 8 июня

В 63-м регионе в воскресенье сохранится переменная облачность. При этом местами обещают осадки.

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В 63-м регионе в воскресенье сохранится переменная облачность. При этом местами обещают осадки. Подробностями поделились синоптики Приволжского УГМС.

Специалисты местного учреждения уточнили: днем 8 июня в Самарской области может пройти небольшой дождь. Столбики термометров в губернии будут показывать от +25 до порядка +30 градусов по Цельсию.

Представители Приволжского УГМС прогнозируют юго-западный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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