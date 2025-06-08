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В США раскрыли личность обидчика Маска, который поставил ему фингал под глазом

WP: Маск и Бессент устроили драку в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

По информации The Washington Post, американский предприниматель Илон Маск получил синяк под глазом в ходе стычки с министром финансов США Скоттом Бессентом. Инцидент произошел во время прощальной пресс-конференции в Белом доме, где Маск появился с заметным повреждением.

«После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. Маск врезался плечом в грудную клетку Бессенту, как регбист, и Бессент ударил его в ответ», — передает издание.

Как следует из публикации, конфликт разгорелся в апреле в Овальном кабинете. Поводом для столкновения послужили разногласия по поводу кандидатуры на ключевой пост в Налоговой службе США.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что Маск мог вступить с ним в конфликт под воздействием наркотических веществ.