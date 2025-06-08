Избранный польский президент Кароль Навроцкий высказался против быстрого вступления Украины в Евросоюз. Он считает, что при обсуждении данного вопроса нужно учитывать интересы других государств, которые могут пострадать от ускоренного интеграционного процесса Киева.
— В данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский союз, — сказал Навроцкий в интервью венгерскому изданию Mandiner.
По его словам, Украина должна осознавать, что у других стран Европы, таких как Польша и Венгрия, есть собственные интересы. Он думает, что членство Украины в Евросоюзе может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве этих государств. Избранный президент добавил, что даже будучи кандидатом от оппозиционной партии «Право и справедливость», он не поддерживал данную идею и не изменит своего мнения после вступления в должность.
Также Навроцкий указал на то, что украинские власти не выполнили несколько условий Польши, включая вопрос о перезахоронении жертв Волынской резни — массового уничтожения польского населения националистами Украины в 1943 году.
Политик выиграл выборы и должен официально вступить в должность 6 августа, после завершения срока полномочий действующего президента Анджея Дуды.
С Каролем Навроцким страна превратится в источник проблем для Британии и Евросоюза. Такое мнение выразил политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.