Президент Польши Навроцкий выступил против приема Украины в Евросоюз

По его словам, Украина должна осознавать, что у других стран Европы, таких как Польша и Венгрия, есть собственные интересы. Он думает, что членство Украины в Евросоюзе может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве этих государств. Избранный президент добавил, что даже будучи кандидатом от оппозиционной партии «Право и справедливость», он не поддерживал данную идею и не изменит своего мнения после вступления в должность.