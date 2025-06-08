В США уничтожат 1,7 млн упаковок куриных яиц

«Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой», — говорится в сообщении на сайте американского регулятора.