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В США уничтожат 1,7 млн упаковок куриных яиц

В Соединенных Штатах Америки отзывают 1,7 млн упаковок куриных яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой.

В Соединенных Штатах Америки отзывают 1,7 млн упаковок куриных яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой. Об этом говорится в официальном заявлении управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

«Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой», — говорится в сообщении на сайте американского регулятора.

Там отметили, что яйца кур распространялись в штатах Калифорния и Невада.

По данным телеканала NBC, из-за вспышки сальмонеллеза в США заразились по меньшей мере 79 человек. Более 20 из них потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что в России цены на яйца вернулись на уровень 2023 года.