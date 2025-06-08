В США уничтожат 1,7 млн упаковок куриных яиц

В Соединенных Штатах Америки отзывают 1,7 млн упаковок куриных яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой. Об этом говорится в официальном заявлении управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
«Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой», — говорится в сообщении на сайте американского регулятора.
Там отметили, что яйца кур распространялись в штатах Калифорния и Невада.
По данным телеканала NBC, из-за вспышки сальмонеллеза в США заразились по меньшей мере 79 человек. Более 20 из них потребовалась госпитализация.
Ранее сообщалось, что в России цены на яйца вернулись на уровень 2023 года.