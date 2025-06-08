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Трамп высказался, что не хочет восстанавливать отношения с Маском

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с бизнесменом Илоном Маском.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с бизнесменом Илоном Маском.

— Я слишком занят другими делами. У меня нет намерения общаться с ним, — заявил он в беседе с каналом NBC на вопрос о том, планирует ли он говорить с миллиардером в ближайшее время.

Также глава Белого дома пригрозил бывшему соратнику «очень серьезными последствиями», если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.

При этом сообщается, что администрация Белого дома предприняла попытки смягчить конфликт между американским лидером и миллиардером, но Трамп не удержался и публично высказал свое недовольство в адрес предпринимателя.

Илон Маск и министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент подрались в Белом доме. Подробности инцидента, который случился в апреле, сообщило издание The Washington Post. Отмечается, в апреле отношения между миллиардером и администрацией президента США уже стали накаляться.

Дональд Трамп в одном из телефонных разговор назвал Илона Маска «злостным наркоманом». Об этом 7 июня сообщила газета The Washington Post.