Трамп высказался, что не хочет восстанавливать отношения с Маском

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с бизнесменом Илоном Маском.
— Я слишком занят другими делами. У меня нет намерения общаться с ним, — заявил он в беседе с каналом NBC на вопрос о том, планирует ли он говорить с миллиардером в ближайшее время.
Также глава Белого дома пригрозил бывшему соратнику «очень серьезными последствиями», если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
При этом сообщается, что администрация Белого дома предприняла попытки смягчить конфликт между американским лидером и миллиардером, но Трамп не удержался и публично высказал свое недовольство в адрес предпринимателя.
Илон Маск и министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент подрались в Белом доме. Подробности инцидента, который случился в апреле, сообщило издание The Washington Post. Отмечается, в апреле отношения между миллиардером и администрацией президента США уже стали накаляться.
Дональд Трамп в одном из телефонных разговор назвал Илона Маска «злостным наркоманом». Об этом 7 июня сообщила газета The Washington Post.