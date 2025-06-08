Календарь на 9 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

9 июня профессиональный праздник у работников архивов. Православные верующие отмечают День Святого Духа. Согласно народным приметам, земля в этот день «празднует именины», ее нельзя «тревожить». Поклонники мультипликации могут пересмотреть ленты с одним из самых популярных анимационных персонажей — Дональдом Даком, которому сегодня исполняется 91 год. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 9 июня.
* ~Международный день архивов~
Архивы — это не просто пыльные полки с бумагами, а хранилища знаний и свидетельств истории. Чтобы подчеркнуть важность сохранения документального наследия человечества, в 2007 году был учрежден Международный день архивов. Дату отмечают архивисты и архивариусы. Кстати, в России у сотрудников архивов сразу два профессиональных праздника: международный — 9 июня, и российский — 10 марта.
* ~Всемирный день аккредитации~
Праздник учрежден в 2008 году Генассамблеей ILAC и IAF как профессиональная дата для специалистов, проверяющих техническую компетентность испытательных лабораторий и их соответствие стандартам.
Сегодня аккредитация охватывает широкий спектр областей: от сертификации продукции, услуг, менеджмента до оценки квалификации персонала. В России действует национальная система аккредитации, соответствующая международным стандартам.
* ~День Дональда Дака~
9 июня 1934 года на киноэкранах впервые появился смешной обаятельный персонаж — белый селезень Дональд Дак. Он дебютировал в короткометражке «Маленькая мудрая курочка». На многие десятилетия Дональд стал верным спутником Микки Мауса, Гуфи, Плуто и других героев диснеевских мультфильмов. Его внешность менялась и корректировалась, но популярность оставалась неизменно высокой. В 2005 году на Аллее Славы в Голливуде появилась именная звезда в его честь.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 июня в других странах.
День коронации короля Абдаллы — Иордания. Вот уже четверть века на троне в Иордании находится монарх — Абдалла II. Первоначально его отец планировал передать власть своему брату, но затем передумал. Правление монарха ознаменовалось экономическим ростом в стране и мощным подъемом в сфере образования. Население Иордании очень любит монарха. 9 июня в честь его восшествия на престол по всей стране проходят праздничные мероприятия.
День геолога — Аргентина. 9 июня в стране поздравляют с профессиональной датой геологов — специалистов, посвятивших себя изучению земных недр. Праздник был учрежден в 1948 году.
Национальный день готовки впрок — США. Необычный национальный праздник призван популяризировать у американцев приготовление еды дома. Из-за высокого темпа жизни и напряженного рабочего графика люди предпочитают заказывать еду на вынос. Однако такой формат питания негативно сказывается на кошельке и желудке.
День южноамериканского футбола — Уругвай. С 25 мая по 9 июня 1924 года на Олимпийских Играх в Париже проходил турнир по футболу, на котором команды боролись за звание сильнейшей сборной мира. Победу одержал Уругвай: в финале он одолел сборную Швейцарии. Это знаменательное событие послужило поводом для празднования дня футбола в стране.
Религиозные праздники 9 июня.
* День Святого Духа.
9 июня православные христиане отмечают День Святого Духа, или так называемый Духов день. Он является продолжением торжеств в честь Дня Святой Троицы, который в этом году выпал на 8 июня.
Напомним, что в День святой Троицы православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова. Верующие прославляют три ипостаси единого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Следующий за Троицей день посвящен в церкви прославлению Святого Духа. 9 июня и на протяжение всех остальных дней Троицкой недели храмы остаются украшенными ветвями берез, цветами и свежескошенной травой.
* День памяти мучеников Феодоры девы и Дидима воина.
Святые мученики девица Феодора и воин Дидим пострадали христианскую веру в период гонения на христиан в Александрии в самом начале IV века. Святая дева Феодора, бесстрашно исповедала себя христианкой, отказалась от замужества и решила посвятить себя Богу. Правитель Александрии Евстратий отправил деву в темницу, а потом в блудный дом — на поругание. Спас храбрую девушку христианин Дидим. Его схватили и приговорили к казни. Узнав об этом, святая дева Феодора пришла на место казни и приняла смерть вместе с воином.
* День памяти Иконы Богородицы Кипрской.
Кипрская икона Божией Матери явилась на острове Кипре в 392 году — там, где был погребен праведный Лазарь. На месте ее обретения обустроили монастырь, куда и поместили образ.
В IX веке для иконы выстроили церковь Панагии Ангелоктисты. Согласно преданию, изначально храм начали строить совсем не в том месте, где он находится сегодня. Рабочие заложили фундамент, но каково же было их удивление, когда на следующий день оказалось, что он чудесным образом переместился. Но новом месте и возвели церковь Божией Матери. Список с чудотворного образа хранится в Успенском храме села Стромынь.
Народные праздники и приметы 9 июня.
* Федорин день.
9 июня на Руси вспоминали подвиг святых мучеников Феодоры девы и Дидима воина. В этот день нельзя было сплетничать и злословить, чтобы не накликать на себя беду. Также в Федорин день под запретом были ссоры. А еще плохой приметой считалось мести избу — можно было нечаянно вымести домового на улицу вместе с мусором.
Люди, занимающиеся торговлей, старались задобрить домового горшочком вкусной каши, поставленным за печку.
* Приметы.
Душное утро — к скорому дождю.
Какие исторические события произошли 9 июня.
* 1719 год — по указу Петра I российские губернии были разделены на провинции и уезды.
Дни рождения и юбилеи 9 июня.
* В 1672 году родился Петр I Великий — русский царь и первый российский император.
Кто отмечает дни рождения.
* 81 год исполняется Игорю Брилю — советскому и российскому джазовому пианисту, композитору, народному артисту РФ.
* 62 года исполняется Джонни Деппу — американскому актеру, исполнителю роли Джека Воробья в киносаге «Пираты Карибского моря».