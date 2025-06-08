Календарь на 9 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святые мученики девица Феодора и воин Дидим пострадали христианскую веру в период гонения на христиан в Александрии в самом начале IV века. Святая дева Феодора, бесстрашно исповедала себя христианкой, отказалась от замужества и решила посвятить себя Богу. Правитель Александрии Евстратий отправил деву в темницу, а потом в блудный дом — на поругание. Спас храбрую девушку христианин Дидим. Его схватили и приговорили к казни. Узнав об этом, святая дева Феодора пришла на место казни и приняла смерть вместе с воином.