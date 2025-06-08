СМИ сообщили, что Николич уведомил игроков ЦСКА об уходе из клуба

Перед этим Николич поставил условие руководству клуба: он согласен продолжить работу только при отстранении заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелёва. Ответ на требование тренера оказался отрицательным, после чего он принял решение уйти. СМИ связывают его с греческим клубом АЕК.
Николич возглавил армейцев летом 2024 года. Действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2026-го.
Напомним, в июне ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале, который прошёл в «Лужниках», армейцы обыграли «Ростов» в серии пенальти. Матч завершился нулевой ничьей в основное время. Всего в активе армейцев 14 кубковых трофеев, включая пять побед в Кубке СССР.