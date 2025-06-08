Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей Франции организовать производство беспилотных летательных аппаратов на Украине.
Он подчеркнул, что «Франция сошла с ума». Филиппо прокомментировал высказывание министра обороны стран Себастьяна Лекорню, который заявил, что один из крупных французских автопроизводителей «в партнёрстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине».
«Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию на Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?», — написал Филиппо, пост опубликован в соцсети X*.
Кроме того, он выразил мнение, что действия французской армии по подготовке Вооружённых сил Украины направлены против интересов самой Франции.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведёт себя опасно, требуя ввести санкции против государств ЕС, отказавшихся от противостояния с Российской Федерацией.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.