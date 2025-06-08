Филиппо раскритиковал решение Парижа наладить выпуск БПЛА на Украине

«Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию на Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?», — написал Филиппо, пост опубликован в соцсети X*.