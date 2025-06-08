Календарь на 8 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

8 июня 1701 года Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богаделен для нищих, больных и престарелых», который заложил основы института социальной помощи в России. Сегодня практически в каждом муниципальном образовании страны есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В этой системе работают более 630 тыс. социальных работников, услугами которых пользуются около 26 млн человек, в том числе 15 млн пожилых людей и инвалидов. Официально профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 2000 года, и с тех пор ежегодно отмечается 8 июня.