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Трамп отказался дружить с Маском: «я слишком занят»

Трамп не намерен восстанавливать отношения с Маском.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает NBC News, президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять дружеское общение с предпринимателем Илоном Максом после их недавнего публичного конфликта.

«Я слишком занят другими делами. У меня нет намерения разговаривать с ним», — сказал американский глава.

Президент США дал понять, что его общение с Маском прекратилось, подчеркнув отсутствие намерения возобновлять контакты с бизнесменом.

Кроме этого, глава администрации США также предупредил своего бывшего союзника о крайне серьезных мерах в случае финансовой поддержки демократической партии. Напомним, что на прошлой неделе Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).

Ранее обозреватель KP.RU Евгений Умеренков подробно проанализировал конфликт Трампа и Маска.