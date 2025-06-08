«Критику я воспринимаю»: Алаудинов извинился перед священником за оскорбление

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов разместил в Сети видео, в котором извинился перед священником, которого назвал ранее «дебилом в рясе».
— Скажу честно: может быть, как кавказец, из-за возраста я не должен был его оскорблять. Эту критику я воспринимаю правильно. Из-за его возраста я извиняюсь перед ним, — заявил он в Telegram-канале.
Но, по словам генерала, отец Гавриил, называвший мусульманскую веру «неправильной», вносит раскол и разделяет мусульман в непростое для России время.
7 июня правое движение «Сорок Сороков» и блогеры потребовали привлечь Апти Алаудинова к уголовной ответственности за оскорбление схиигумена Гавриила. Он назвал его «дебилом, который надел рясу».
По словам активистов, военный так и не извинился «за оскорбительные слова в отношении священнослужителя Русской православной церкви».
Ранее схиигумен Гавриил назвал большое скопление мусульман около Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама «армией», которая может выполнять приказы муллы, в том числе убивать людей.