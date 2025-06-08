ФИФА защитила игрока сборной Израиля от Эстонии

Ранее на пресс-конференции, предшествовавшей матчу Израиля и Эстонии, Даса ответил на вопросы журналистов о допустимости выступления в России. Он подчеркнул свою благодарность за годы, проведённые в России, отметив, что там к нему относились с уважением как к игроку и человеку. На следующий день после инцидента сотрудники эстонской полиции посетили гостиницу, где размещалась израильская сборная, чтобы получить объяснения от Дасы относительно его заявлений. Представители правоохранительных органов сообщили сотрудникам команды о возможной необходимости задержания футболиста в Эстонии для проведения дальнейшего допроса.