ФИФА защитила игрока сборной Израиля от Эстонии

ФИФА и федерации футбола Израиля и Эстонии защитили защитника «Динамо» Эли Дасу от эстонских правоохранителей, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сообщается, что делегат ФИФА и представители федераций футбола Эстонии и Израиля попросили эстонскую полицию оставить игрока в покое. Сейчас ему ничто не угрожает.
Ранее на пресс-конференции, предшествовавшей матчу Израиля и Эстонии, Даса ответил на вопросы журналистов о допустимости выступления в России. Он подчеркнул свою благодарность за годы, проведённые в России, отметив, что там к нему относились с уважением как к игроку и человеку. На следующий день после инцидента сотрудники эстонской полиции посетили гостиницу, где размещалась израильская сборная, чтобы получить объяснения от Дасы относительно его заявлений. Представители правоохранительных органов сообщили сотрудникам команды о возможной необходимости задержания футболиста в Эстонии для проведения дальнейшего допроса.
Как сообщает источник, во время игры эстонские болельщики выражали своё недовольство футболисту свистом. Источник также отметил, что команда планирует покинуть Эстонию 8 июня.
В текущем сезоне Даса принял участие в 26 матчах за «Динамо» во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.