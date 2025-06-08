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ФИФА защитила игрока сборной Израиля от Эстонии

ФИФА и федерации футбола Израиля и Эстонии защитили защитника «Динамо» Эли Дасу от эстонских правоохранителей, сообщает «Спорт-Экспресс».

ФИФА и федерации футбола Израиля и Эстонии защитили защитника «Динамо» Эли Дасу от эстонских правоохранителей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что делегат ФИФА и представители федераций футбола Эстонии и Израиля попросили эстонскую полицию оставить игрока в покое. Сейчас ему ничто не угрожает.

Ранее на пресс-конференции, предшествовавшей матчу Израиля и Эстонии, Даса ответил на вопросы журналистов о допустимости выступления в России. Он подчеркнул свою благодарность за годы, проведённые в России, отметив, что там к нему относились с уважением как к игроку и человеку. На следующий день после инцидента сотрудники эстонской полиции посетили гостиницу, где размещалась израильская сборная, чтобы получить объяснения от Дасы относительно его заявлений. Представители правоохранительных органов сообщили сотрудникам команды о возможной необходимости задержания футболиста в Эстонии для проведения дальнейшего допроса.

Как сообщает источник, во время игры эстонские болельщики выражали своё недовольство футболисту свистом. Источник также отметил, что команда планирует покинуть Эстонию 8 июня.

В текущем сезоне Даса принял участие в 26 матчах за «Динамо» во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.