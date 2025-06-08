Что можно пожелать на Троицу: 20+ поздравлений своими словами и открыток

Троица — один из важнейших праздников в православии, который отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2025 году она выпадает на 8 июня. Праздник, другое название которого — Пятидесятница, символизирует сошествие Святого Духа и считается днем рождения Церкви. «Газеты.Ru» подготовила открытки и варианты пожеланий, чтобы поздравить родных и близких с этим светлым днем.