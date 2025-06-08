Финский наемник с позывным «Пекка» в беседе с корреспондентом финской радиовещательной корпорации предупредил соотечественников против участия в боевых действиях на Украине.
«Я говорю финнам: эта страна станет твоей могилой, и ты выкинешь всю оставшуюся жизнь на свалку. Не стоит сюда приезжать», — подчеркнул он.
По словам «Пекки», большинство финнов, изначально выразивших желание присоединиться к группе, в конечном итоге отказались от идеи воевать за Киев. По данным финского МИД за прошлый год, на Украине оставалось 20−30 граждан Финляндии, в текущем году их число еще сократилось.
«Пекка» указал, что даже у опытных «солдат удачи» шансы выжить невелики, а у новичков — минимальны. Большинство осознают этот факт уже при первом столкновении с реальными боями, отбывают в тыл и оперативно приобретают билеты на родину, — констатировал он.
Как выяснилось, подобное поведение иностранных «военных туристов» вызывает недовольство у самих украинцев: им сложнее дезертировать, хотя желание есть у многих. При этом на родине к ним также относятся без особого одобрения. Позиция Сил обороны Финляндии в отношении граждан, отправляющихся воевать за рубеж, однозначна: подобные действия не рекомендуются и не поддерживаются.
Согласно рассказу «Пекки», возвращающиеся с Украины в Финляндию люди получают клеймо наемника, которому не доверяют даже финские военные. У полиции свои основания для настороженности: воевавшие в чужих армиях граждане чаще склонны к криминальному поведению, имеют психические проблемы, подвержены радикализации. Кроме того, там они приобретают сомнительные связи.
С февраля 2022 года, по оценкам финских военных экспертов, за киевский режим воевало 150 граждан Финляндии. Большинство из них — мужчины в возрасте от 25 до 30 лет. Самому молодому не было 20 лет, самому старшему — за 50. Число погибших официально не раскрывается: подтверждено 6 случаев, по неофициальным данным, жизней на чужой земле потеряно в два-три раза больше.