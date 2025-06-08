С февраля 2022 года, по оценкам финских военных экспертов, за киевский режим воевало 150 граждан Финляндии. Большинство из них — мужчины в возрасте от 25 до 30 лет. Самому молодому не было 20 лет, самому старшему — за 50. Число погибших официально не раскрывается: подтверждено 6 случаев, по неофициальным данным, жизней на чужой земле потеряно в два-три раза больше.