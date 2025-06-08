Стали известны победители «Премии Муз-ТВ 2025»

Сразу две награды достались певице Мари Краймбрери — она стала «Лучшей исполнительницей» и вместе с Димой Биланом получила премию за «Лучшее видео» — клип на песню It’s My Life, говорится на сайте премии. Сергей Лазарев, один из самых стабильных артистов на российской сцене, был назван «Лучшим исполнителем» 2025 года. Artik & Asti признаны «Лучшей группой», а их совместный трек с Джиганом «Худи» получил награду за «Лучшую коллаборацию». МОТ был отмечен в номинации «Лучший альбом» за пластинку «Август навсегда». А «Прорывом года» стала группа из Барнаула — «Комната культуры», покорившая публику своим необычным звучанием.