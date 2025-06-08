Стали известны победители «Премии Муз-ТВ 2025»

В Москве прошла 20-я церемония вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда».
В Москве 7 июня прошла 20-я церемония «Премии МУЗ-ТВ 2025», где наградили лучших российских музыкантов и группы. Главными победителями стали Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik & Asti и другие артисты в разных номинациях. Подробности в материале URA.RU.
Главные номинации: победители года.
Сергей Лазарев был назван «Лучшим исполнителем» 2025 года. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости © URA.RU.
Сразу две награды достались певице Мари Краймбрери — она стала «Лучшей исполнительницей» и вместе с Димой Биланом получила премию за «Лучшее видео» — клип на песню It’s My Life, говорится на сайте премии. Сергей Лазарев, один из самых стабильных артистов на российской сцене, был назван «Лучшим исполнителем» 2025 года. Artik & Asti признаны «Лучшей группой», а их совместный трек с Джиганом «Худи» получил награду за «Лучшую коллаборацию». МОТ был отмечен в номинации «Лучший альбом» за пластинку «Август навсегда». А «Прорывом года» стала группа из Барнаула — «Комната культуры», покорившая публику своим необычным звучанием.
Лучшие песни и клипы.
Люся Чеботина выиграла в категории «Лучшее танцевальное видео’Фото: Анна Климова © URA.RU.
В номинации «Лучшая песня» победила Татьяна Куртукова с треком «Матушка». Люся Чеботина выиграла в категории «Лучшее танцевальное видео» за «За бывшего», а «Лучшее лирическое видео» — «Раневскую» — исполнил певец Akmal".
Каверы и концертные шоу.
«Лучшая cover-версия»: Филипп Киркоров — за версию песни «Фиолетовая вата’Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
Сразу три победителя оказались в номинации «Лучшая cover-версия»: «Три дня дождя» и Тося Чайкина — за кавер на «Земля», Филипп Киркоров — за версию песни «Фиолетовая вата».
Полина Гагарина была награждена за шоу «Навсегда’Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости.
Полина Гагарина была награждена за шоу «Навсегда», которое прошло в 2024 году в «Лужниках» и собрало более 60 тысяч зрителей. А диджитал-награду «Лучший в сети» получил молодой артист Ваня Дмитриенко.
Специальные номинации: признание легенд.
Организаторы церемонии также отметили выдающихся деятелей российской музыкальной сцены:
«Легендарный композитор» — Игорь Крутой’Легендарный исполнитель«— Дима Билан’Легендарная исполнительница» — Лолита’Легендарная рок-группа«— “Звери”»Легендарная группа«— “Иванушки International”»Легенда шоу-бизнеса«— “Дискотека Авария”»Рок-легенда«— Вадим Самойлов (“Агата Кристи”)»Легендарный поэт«— Михаил Гуцериев’Легендарный продюсер» — Яна Рудковская’За вклад в развитие российской музыки«— Николай Басков’Выбор VK Музыки» — рэп-исполнитель Toxi$.