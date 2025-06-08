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В бразильской Амазонии исчезновение лесов в мае выросло почти на 100%

В бразильской Амазонии в мае 2025 года зафиксировали резкое исчезновение площади лесов.

В бразильской Амазонии в мае 2025 года зафиксировали резкое исчезновение площади лесов. В прошлой месяце в Амазонии деревья исчезли на площади 960 тыс. квадратных километров, это на 92% больше, чем в мае 2024 года, сообщило министерство окружающей среды и изменения климата Бразилии.

По данным министерства, такое стремительное обезлесение связано с пожарами, произошедшими в предыдущие месяцы.

«Этот крупный лесной пожар, связанный с изменением климата, не является расчисткой, произошедшей в мае. Это джунгли, сожженные до такой степени, что теперь они выглядят как разрушенный лес», — заверил замминистра Жоао Паулу Капобьянко.

В то же время Система обнаружения обезлесения в реальном времени (Deter) сообщали, что за весь лесной год (с августа 2024 года по май 2025 года) вырубка лесов увеличилась на 9,1%. Так, в 51% случае обезлесение произошло из-за лесных пожаров, в 49% — из-за деятельности человека.

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