В бразильской Амазонии исчезновение лесов в мае выросло почти на 100%

В то же время Система обнаружения обезлесения в реальном времени (Deter) сообщали, что за весь лесной год (с августа 2024 года по май 2025 года) вырубка лесов увеличилась на 9,1%. Так, в 51% случае обезлесение произошло из-за лесных пожаров, в 49% — из-за деятельности человека.