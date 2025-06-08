Украинский депутат Артём Дмитрук выразил мнение, что именно Зеленский отказался от приёма тел погибших солдат Вооружённых сил Украины, кроме того, именно Зеленский лично отказался от обмена пленных.
«Именно Зеленский отказался принимать тела наших погибших военных — на данный момент их шесть тысяч, которых Россия в рамках своей христианской и гуманитарной миссии хотела передать Украине в одностороннем порядке», — заявил Дмитрук.
Комментарий обнародован в Telegram.
Дмитрук посоветовал всем родственникам пропавших без вести бойцов ВСУ прийти к офису Зеленского и требовать его немедленной отставки.
Депутат подчеркнул, что «Россия готова отдать всех пленных — живых и мёртвых». Однако этого не желает исключительно Зеленский.
Ранее замредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Киев не хочет забирать тела своих солдат в связи с тем, что не желает выплачивать компенсации вдовам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Киев пошёл на подлость, отказавшись забрать тела солдат Вооружённых сил Украины.