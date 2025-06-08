В США отозвали 1,7 млн упаковок яиц из-за угрозы сальмонеллы

В Соединенных Штатах проходит масштабная операция по изъятию 1,7 миллиона упаковок яичной продукции — управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) предупреждает о вероятном заражении сальмонеллой.
«Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой», — следует из сообщения регулятора.
Как указано в заявлении, продукция реализовывалась в розничных сетях Калифорнии и Невады в период с 3 февраля по середину мая 2025 года.
Согласно последним данным CDC (федерального агентства при Минздраве США), о которых сообщает NBC, вспышка сальмонеллеза в стране привела к заболеванию минимум 79 человек. 21 из них потребовалась госпитализация, однако смертельных случаев не зафиксировано.
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