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В США отозвали 1,7 млн упаковок яиц из-за угрозы сальмонеллы

FDA отозвало 1,7 млн упаковок куриных яиц из-за риска возникновения сальмонеллы.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах проходит масштабная операция по изъятию 1,7 миллиона упаковок яичной продукции — управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) предупреждает о вероятном заражении сальмонеллой.

«Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 миллиона дюжин коричневых яиц кур, несущихся без клеток, и коричневых сертифицированных органических яиц, поскольку они могут быть заражены сальмонеллой», — следует из сообщения регулятора.

Как указано в заявлении, продукция реализовывалась в розничных сетях Калифорнии и Невады в период с 3 февраля по середину мая 2025 года.

Согласно последним данным CDC (федерального агентства при Минздраве США), о которых сообщает NBC, вспышка сальмонеллеза в стране привела к заболеванию минимум 79 человек. 21 из них потребовалась госпитализация, однако смертельных случаев не зафиксировано.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки.