В Киеве сторонники установили мемориал воевавшим за ВСУ ЛГБТ*-активистам

В Киеве сторонники ЛГБТ* устроили мемориал погибшим украинским военным, которые тоже были ЛГБТ-активистами. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил военный блогер Борис Рожин.
Он рассказал, что участники акции установили мемориал с портретами и лентами «всех цветов радуги». При этом на некоторых портретах не указаны фамилии, а лица скрыты.
— Про ВСУшников содомиты вспомнили сразу после того, как на организаторов акции посыпались угрозы от бандеровцев. Радужные ленточки против свастики — реалии современной Украины, — написал блогер в Telegram-канале.
Украинская полиция задержала нескольких молодых людей, которые протестовали против проведения акции сторонников ЛГБТ* в центре Киева. Об этом 7 июня сообщили местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как полицейские в бронежилетах сбивают с ног, надевают наручники и заводят в автозак нескольких человек, после чего машина уезжает. Точное количество задержанных не уточняется.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.