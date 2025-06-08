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В Киеве сторонники установили мемориал воевавшим за ВСУ ЛГБТ*-активистам

В Киеве сторонники ЛГБТ* устроили мемориал погибшим украинским военным, которые тоже были ЛГБТ-активистами. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил военный блогер Борис Рожин.

В Киеве сторонники ЛГБТ* устроили мемориал погибшим украинским военным, которые тоже были ЛГБТ-активистами. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил военный блогер Борис Рожин.

Он рассказал, что участники акции установили мемориал с портретами и лентами «всех цветов радуги». При этом на некоторых портретах не указаны фамилии, а лица скрыты.

— Про ВСУшников содомиты вспомнили сразу после того, как на организаторов акции посыпались угрозы от бандеровцев. Радужные ленточки против свастики — реалии современной Украины, — написал блогер в Telegram-канале.

Украинская полиция задержала нескольких молодых людей, которые протестовали против проведения акции сторонников ЛГБТ* в центре Киева. Об этом 7 июня сообщили местные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские в бронежилетах сбивают с ног, надевают наручники и заводят в автозак нескольких человек, после чего машина уезжает. Точное количество задержанных не уточняется.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.