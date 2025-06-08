Киркоров сделал заявление журналистам о своем здоровье

Певец Филипп Киркоров оправился от травм, которые получил во время концерта, об этом он сообщил во время церемонии на премии «Муз ТВ».
— Спасибо, все хорошо. Я уже восстановился, — сказал артист изданию «Известия», отвечая на вопрос о состоянии здоровья.
Инцидент с исполнителем произошел 25 апреля в БКЗ «Октябрьский». Во время исполнения одной из песен за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось. Сам он позже рассказал, что обжегся.
Представитель певца Екатерина Успенская позднее сообщила, что он проходит лечение из-за осложнений после полученного ожога, на восстановление потребуется время.
Филипп Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Об этом 27 мая сообщили источники.
Артист заранее подтвердил свое участие, и зрители до последнего надеялись увидеть его на сцене в финале мероприятия. Но в день выступления стало известно, что певец не приедет. Предположительно, причиной стала необходимость отдыха и восстановления после ожогов, полученных на одном из недавних концертов.