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Киркоров сделал заявление журналистам о своем здоровье

Певец Филипп Киркоров оправился от травм, которые получил во время концерта, об этом он сообщил во время церемонии на премии «Муз ТВ».

Певец Филипп Киркоров оправился от травм, которые получил во время концерта, об этом он сообщил во время церемонии на премии «Муз ТВ».

— Спасибо, все хорошо. Я уже восстановился, — сказал артист изданию «Известия», отвечая на вопрос о состоянии здоровья.

Инцидент с исполнителем произошел 25 апреля в БКЗ «Октябрьский». Во время исполнения одной из песен за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось. Сам он позже рассказал, что обжегся.

Представитель певца Екатерина Успенская позднее сообщила, что он проходит лечение из-за осложнений после полученного ожога, на восстановление потребуется время.

Филипп Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Об этом 27 мая сообщили источники.

Артист заранее подтвердил свое участие, и зрители до последнего надеялись увидеть его на сцене в финале мероприятия. Но в день выступления стало известно, что певец не приедет. Предположительно, причиной стала необходимость отдыха и восстановления после ожогов, полученных на одном из недавних концертов.