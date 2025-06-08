Киркоров сделал заявление журналистам о своем здоровье

Инцидент с исполнителем произошел 25 апреля в БКЗ «Октябрьский». Во время исполнения одной из песен за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось. Сам он позже рассказал, что обжегся.