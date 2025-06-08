Американский журналист: Принятие Киевом тел шести тысяч военных покажет огромные потери в ВСУ

Ранее руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями от 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине свыше 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также к обмену ранеными, тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. Однако, отметил Мединский, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок как приемку тел, так и обмен военнопленными.