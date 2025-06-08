Принятие Киевом тел 6 тысяч военных покажет колоссальные потери в рядах ВСУ. Об этом заявил американский журналист Джон Вароли в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале издания.
Если Киев примет эти шесть тысяч тел, фактически признав, что эти солдаты погибли в бою, то это пошлет сигнал многим людям, что украинские потери огромны, отметил он.
Журналист добавил, что возвращение тел на Украину также лишит Киев возможности распорядиться средствами, предназначенными для выплат семьям погибших военнослужащих.
Ранее руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями от 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине свыше 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также к обмену ранеными, тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. Однако, отметил Мединский, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок как приемку тел, так и обмен военнопленными.
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